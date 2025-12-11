Mac Allister: “L’intervento di Bastoni in Inter-Liverpool non è da rigore”

11/12/2025 | 21:58:15

Alexis Mac Allister, centrocampista argentino del Liverpool, intervistato da Fox Sports, ha dichiarato: “Non l’ho più rivisto, sinceramente. Se me lo chiedi, in quel momento non mi è sembrato rigore. Poi noi arriviamo dalla Premier League e ovviamente penso che la Premier, da questo punto di vista, sia un po’ diversa. Credo che una trattenuta del genere lì non sarebbe stata mai considerata rigore, e per me non lo è. Però spero che quando capiterà dall’altra parte, o quando sarà il contrario, anche gli avversari siano altrettanto onesti e dicano la verità”.

Foto: Instagram Liverpool