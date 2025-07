Mac Allister: “L’infortunio è alle spalle, mi sento bene. Mercato? Stiamo facendo qualcosa di incredibile”

29/07/2025 | 09:55:17

Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, ha parlato dal ritiro del club inglese in Giappone, soffermandosi sulla preparazione e sul mercato maestoso dei Reds.

Le sue parole: “Ora mi sento bene, è solo questione di tempo e di rimettermi in forma ma è bello essere tornato” ha detto l’argentino ai canali ufficiali del club. È passato molto tempo ed è stato un periodo difficile perché non è mai bello essere infortunati. È difficile spiegarlo perché non si tratta di un solo punto su cui dici: ‘OK, dobbiamo concentrarci su questo’. Sono due o tre cose diverse con cui ho lottato per un paio di mesi. Ma ora mi sento davvero, davvero bene, mi alleno con la squadra e sono abbastanza sicuro che andrà tutto bene per l’inizio della stagione e spero anche per la finale di Community Shield”.

Sul mercato faraonico del club: “È incredibile. Penso che abbiamo fatto grandi aggiunte alla squadra, i nuovi arrivati stanno dimostrando in ogni singola sessione di allenamento quanto siano bravi. Sono abbastanza sicuro che questa sarà un’ottima stagione per noi. Hanno portato nuova energia, una bella energia, soprattutto Jeremie! Sorridono sempre, si vede quanto siano felici di essere qui e speriamo che possano aiutarci a vincere altri titoli”.

Foto: Instagram Liberpool