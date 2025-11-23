Ma quanto è bella la Roma di Gasp: 3-1 a Cremona (Soulé-Ferguson-Wesley) e primo posto aspettando il derby

23/11/2025 | 16:56:46

La Roma non arresta la corsa. I giallorossi vincono a Cremona e si riportano al comando, al momento solitario, in attesa dell‘Inter. Un 3-1 secco, anche se la Roma è stata brava a piazzare i colpi nei momenti importanti del match.

Cremonese infatti che era partita bene, poi al 17′ perla di Soulé per il vantaggio capitolino. La Cremonese reagisce e ci vuole un ottimo Svilar a tenere i giallorossi avanti. Nella ripresa, la Roma gestisce, perde anche Gasperini che si fa espellere per proteste. Al 64′ il raddoppio con la prima marcatura di Ferguson in Serie A. Al 69′ il tris con una super azione, pallonetto di Wesley per il tris giallorosso. Ferguson va vicino al poker, segando il quarto gol ma in fuorigioco nel finale. La Cremonese trova il gol della bandiera al 92′ con Folino ma cambia poco.

Finisce 3-1, super Roma, che sale a 27 punti, a +2 sul Napoli, in attesa dell’Inter.

Foto: sito Roma