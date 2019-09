Ma quant’è bravo Elmas: tecnica, personalità e intelligenza tattica

Non un acquisto normale e banale, ci sono tutti i presupposti perché sia un grande acquisto. Elmas si è già preso il Napoli e abbiamo la sensazione che se lo prenderà sempre più. Un centrocampista fortemente voluto da Ancelotti, una richiesta pressante che il club ha voluto esaudire lasciando altri obiettivi e concentrandosi su questo ragazzo che già è dentro il motore. Tecnica sopraffina, personalità, intelligenza tattica, la predisposizione a capire quand’è il momento gusto per sovrapporsi e per provare dalla distanza. Ma anche la modernità di un centrocampista che ha mandato messaggi inequivocabili da cogliere al volo.

Foto: Napoli Twitter