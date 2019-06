Ma quale domani, Adrien Rabiot è già a Torino! Colpo a zero Juve. Il video

Ma quale domani, meglio giocare di anticipo. Vi avevamo detto che Adrien Rabiot era atteso per stasera a Torino, in modo da prepararsi alle visite con la Juve alla scadenza naturale del contratto (tra poche ore) con il Paris Sain-Germain. Rabiot ha anticipato ancora, è arrivato poco fa a Torino Caselle, una nostra grande esclusiva (tra il 13 e il 18 giugno) che va in porto.