Lykogiannis: “Felici per la qualificazione. Immobile ci darà una grossa mano”

04/12/2025 | 22:06:21

Charalampos Lykogiannis, esterno del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Parma.

Queste le sue parole: “Quanto è stato importante questo passaggio del turno? “È stato importante vincere e passare il turno. Il nostro obiettivo è difendere il titolo dell’anno scorso e dopo la Cremonese volevamo voltare pagina. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di incredibile e questo ci porta a spingerci sempre in avanti anche quest’anno in questa competizione”.

Cosa vi ha detto Italiano all’intervallo? “Ci ha detto che potevamo fare qualcosa di più e così abbiamo fatto nella ripresa”.

Che emozione è stato il gol di Castro? “Una grande emozione, è stata una rete fondamentale. Ora ci concentreremo per domenica che ci aspetta una partita fondamentale”.

Quanto è stato importante rivedere Immobile in campo? “Ciro è un grandissimo ragazzo. Per lui è stato difficile trascorrere tanto tempo fuori. Lo abbiamo abbracciato tutti alla fine del match e siamo contenti di riaverlo con noi”.

Tra pochi giorni vi attende anche la Supercoppa Italiana, cosa si aspetta? “Dobbiamo andare in Arabia con l’obiettivo di andare più avanti possibile”.

Foto: X Bologna