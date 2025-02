Lykogiannis: “Abbiamo scritto la storia. Ora testa al campionato”

Charalampos Lykogiannis, giocatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro l‘Atalanta.

Queste le sue parole: “È una bellissima vittoria, abbiamo scritto la storia, dopo 26 anni torniamo in semifinale, c’è stata una grande festa in spogliatoio ora torniamo a casa e pensiamo al campionato. La Champions League? Ci ha fatto crescere tantissimo, stasera è una partita di livello, come se fossimo in Champions. Sapevamo che l’Atalanta avrebbe potuto metterci in difficoltà, siamo rimasti concentrati. Momento più alto della mia carriera? Sono contento, devo continuare così, sono contento che il mister ogni volta mi dà questa possibilità”.

Foto: Instagram Lykogiannis