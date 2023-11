Luvumbo: “Ranieri è stato fondamentale per me, senza nulla togliere a Liverani”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del Cagliari, Zito Luvumbo ha così parlato della figura del tecnico Claudio Ranieri e sull’importanza che ricopre nella sua crescita calcistica in Sardegna: “Per me è stato fondamentale fin dal suo arrivo, senza nulla togliere a Liverani: con lui ho fatto due-tre step in più. Fin dall’allenamento mi dice cosa accadrà in partita. Quando ho fatto il primo gol mi ha detto di attaccare la profondità: alla prima azione ho fatto gol così. Lì ho capito che tutto quello che mi dice è vero e che devo credere di più in me stesso“.

Foto: sito Cagliari