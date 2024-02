Luvumbo: “Abbiamo fatto tutto come ci aveva chiesto Ranieri. E torniamo a casa con un punto importantissimo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Zito Luvumbo ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli, arrivato grazie al suo gol all’ultimo minuto: “Come è segnare all’ultimo minuto? E’ una bella sensazione, siamo a casa ed era una partita difficile. Il Napoli è una squadra forte che mette in difficoltà. Abbiamo dato tutto come ci aveva chiesto il mister e torniamo a casa con un punto importantissimo. Questo è il Cagliari. Mi mancava da tanto il gol, ho segnato davanti ai miei tifosi, è una felicità enorme”.

Foto: Instagram Luvumbo