Luuk De Jong: “Non conta chi segna, l’importante è farlo”

Luuk De Jong è stato il “man of the match” del suo Siviglia. Con la sua doppietta il club biancorosso si è portato in parità contro l’Inter salvo poi vincere la coppa. Ai microfoni del sito ufficiale del club, De Jong mostra tutto il suo entusiasmo: “È stata una partita molto dura ma alla fine abbiamo vinto e questo è stato molto importante. Spero di segnare più gol nella prossima stagione anche se l’importante è farlo, non conta chi li segna. Non potevamo venire qui e non conquistare il trofeo. Questa coppa è per tutti i sivigliani!”.

Foto: Sito ufficiale Siviglia