Lutto Savoldi, questa sera un minuto di silenzio prima della gara della Nazionale

26/03/2026 | 17:20:17

Il calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi in queste ore, e anche la Nazionale di Gennaro Gattuso questa sera tributerà un momento di ricordo all’iconico ex attaccante, simbolo sia del Bologna che del Napoli. La FIGC, dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dalla UEFA, ha infatti disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Savoldi appena prima della partita tra Italia e Irlanda del Nord.

Foto. sito FIGC