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Lutto Savoldi, il cordoglio del Napoli e De Laurentiis

26/03/2026 | 17:57:02

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Lutto nel calcio per la scomparsa di Beppe Savoldi. Arriva il cordoglio del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis.
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano. Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona. Ciao, Beppe! 

 

Foto:  Instagram Napoli