Lutto Savoldi, il cordoglio del Napoli e De Laurentiis

26/03/2026 | 17:57:02

Lutto nel calcio per la scomparsa di Beppe Savoldi. Arriva il cordoglio del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano. Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona. Ciao, Beppe!

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano.

Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno… pic.twitter.com/E1zd1O0u05 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 26, 2026

Foto: Instagram Napoli