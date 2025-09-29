Lutto per Romelu Lukaku, è morto il padre Roger. Il cordoglio del Napoli
29/09/2025 | 16:19:08
Il Napoli ha annunciato la scomparsa di Roger, il padre di Romelu Lukaku.
Questa la nota di cordoglio del club:
“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis, mister Antonio Conte, il DS Giovanni Manna, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Romelu Lukaku in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del caro papà Roger.”
Foto: Instagram Serie A