Lutto per Mario Pašalić, è morto il padre Ivan. Il cordoglio dell’Atalanta

18/12/2025 | 11:56:22

L’Atalanta ha annunciato la scomparsa di Ivan, il padre di Mario Pasalic.

Questa la nota di cordoglio del club:

“La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la dirigenza, mister Raffaele Palladino e il suo staff, i compagni di squadra, i dipendenti e collaboratori tutti di Atalanta BC si stringono affettuosamente attorno a Mario Pašalić per la scomparsa dell’adorato papà, trasferendo a Mario i sensi della più profonda vicinanza e del più caloroso affetto in questo momento di profondo dolore, estendendo le condoglianze alla famiglia Pašalić, a parenti e amici tutti”.

Foto: Instagram Atalanta