Lutto per il Perugia: è morto l’ex vicepresidente Giuseppe Rossi

26/09/2026 | 21:28:18

È scomparso all’età di 72 anni Giuseppe Rossi, famoso imprenditore e ex vicepresidente del Perugia durante l’era Roberto Damaschi.

Questa la nota di cordoglio del Perugia:

“AC Perugia Calcio esprime cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Rossi, noto imprenditore, appassionato sostenitore del Grifo, vice presidente del Club negli anni difficili in cui, sotto la guida di Roberto Damaschi, si gettavano le basi per la rinascita.

Un impegno per il quale il Perugia Calcio e tutto il popolo biancorosso saranno sempre riconoscenti a Giuseppe.

Alla famiglia Rossi il cordoglio e la vicinanza del Club”.