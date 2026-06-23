Lutto per Deschamps, è morta la mamma. Il CT lascia il ritiro e vola in Francia
23/06/2026 | 22:21:44
Grave lutto per il CT della Francia, Didier Deschamps. E’ mancata la mamma del tecnico nella giornata di oggi.
Deschamps, campione del Mondo nel 1998 con la Francia, lascia il ritiro dei Blues e volerà in Francia per l’ultimo saluto alla madre. Il tecnico non sarà in panchina nell’ultima gara del girone contro la Norvegia.
Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).
Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF
— FFF (@FFF) June 23, 2026
Foto: X Francia