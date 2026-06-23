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Lutto per Deschamps, è morta la mamma. Il CT lascia il ritiro e vola in Francia

23/06/2026 | 22:21:44

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Grave lutto per il CT della Francia, Didier Deschamps. E’ mancata la mamma del tecnico nella giornata di oggi.
Deschamps, campione del Mondo nel 1998 con la Francia, lascia il ritiro dei Blues e volerà in Francia per l’ultimo saluto alla madre. Il tecnico non sarà in panchina nell’ultima gara del girone contro la Norvegia.

Foto: X Francia