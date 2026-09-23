Lutto per Angelo Palombo, è morta mamma Anna. Il cordoglio dell’Inter

23/09/2026 | 11:25:07

L’Inter ha tristemente annunciato che è scomparsa la mamma di Angelo Palombo, una figura chiave dello staff di Chivu in nerazzurro ed ex calciatore della Sampdoria: “FC Internazionale Milano, il Presidente Giuseppe Marotta, la Proprietà, l’allenatore Cristian Chivu e il suo staff insieme a tutti i calciatori nerazzurri esprimono il proprio cordoglio ad Angelo Palombo per la scomparsa dell’amata mamma Anna. In questo momento di lutto tutto il Club si stringe attorno alla sua famiglia”.

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