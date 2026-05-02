Lutto nel mondo dello sport: è morto Alex Zanardi, ex pilota di F1 e campione paralimpico

È morto all’età di 59 anni il bolognese Alex Zanardi, pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia. Perse entrambe le gambe nel 2001 a causa di un incidente automobilistico. Dopo l’incidente si è dedicato all’attività paralimpica, partecipando ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016, dove vinse quattro ori e due argenti. Nel 2020 un altro grave incidente; tornò a casa nel 2021, dove ha trascorso i suoi ultimi anni in silenzio mediatico.

Questa la nota della sua famiglia:

“È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio.

Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari.

La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto.

Le informazioni relative alle esequie saranno comunicate successivamente.

La famiglia”.