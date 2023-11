Lutto nel mondo del calcio: Venables è morto a 80 anni

Una giornata di tristezza avvolge il calcio inglese con la notizia della scomparsa di Terry Venables, leggenda sia da giocatore che da allenatore, all’età di 80 anni. Il Tottenham, uno dei club che ha visto brillare il suo talento in campo dal 1960 al 1977, ha annunciato la dolorosa notizia sui suoi canali ufficiali, lasciando il mondo del calcio in lutto.

“Le nostre più sentite condoglianze vanno agli amici e alla famiglia di Terry in questo momento incredibilmente difficile. In omaggio, ci sarà un minuto di applausi prima del calcio d’inizio e i nostri giocatori indosseranno una fascia nera durante la partita di questo pomeriggio contro l’Aston Villa”.

Venables ha lasciato il segno non solo come ex centrocampista del Tottenham ma anche come Ct della Nazionale inglese, guidando i “Tre Leoni” con passione e dedizione. La sua carriera si è intrecciata con club come Chelsea, QPR, Crystal Palace e St.Patrick, ma è il suo contributo al calcio internazionale che rimarrà indelebile.

Foto: Instagram Tottenham