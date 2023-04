Lutto nel mondo del calcio: scomparso a soli 36 anni Giuseppe Lacarra

Giuseppe Lacarra, noto come Pepè, non ce l’ha fatta. Una terribile malattia lo ha portato via dopo una lunga battaglia a soli 36 anni. Nell corso della sua lunga carriera aveva vestito le maglie di alcuni compagini pugliesi come Fidelis Andria, Brindisi, Corato, Barletta, Bitonto, Bisceglie, Monopoli e Altamura. Giuseppe Lacarra, centravanti dal fisico possente, si è dovuto arrendere questa mattina alla grave malattia. Aveva chiuso la sua attività agonistica la scorsa stagione, dopo essersi svincolato dal rapporto contrattuale con il Matera Calcio.

Alla famiglia di Giuseppe Lacarra le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Instagram Bisceglie