Lutto nel mondo del calcio: è morto Willy van der Kuijlen, miglior marcatore di sempre dell’Eredivisie

Lutto nel mondo del calcio che piange per la scomparsa di un’autentica leggenda del calcio olandese. E’ morto all’età di 74 anni Willy van der Kuijlen, ex attaccante del PSV e capocannoniere di tutti i tempi dell’Eredivisie. Van der Kuijlen ha giocato per il PSV tra il 1964 e il 1981, segnando ben 308 gol. Nel suo ultimo anno da professionista, ha segnato tre gol con l’MVV, portando il suo totale a 311. A tutt’oggi, rimane il capocannoniere nella massima competizione olandese. Ha vinto tra campionati e una Coppa Uefa, nel 1978, ed è stato protagonista anche in Nazionale con 7 reti in 22 presenze. La UEFA lo ha ricordato oggi sui propri canali ufficiali.

Foto: Twitter Uefa