Lutto nel mondo del calcio: è morto Silvano Bini

27/10/2025 | 10:47:56

È scomparso oggi all’età di 96 anni Silvano Bini, storico dirigente e ex-presidente dell’Empoli (tra il 1988 e il 1989).

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, lo ha voluto ricordare così:

“Silvano Bini è stato un empolese che ha vissuto quaggiù lasciando un segno. Il segno nello sport, il segno in una società nata e cresciuta moltissimo al punto da confrontarsi con le big, il segno per i tanti talenti scoperti. Oggi Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene”.