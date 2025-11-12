Lutto nel mondo del calcio: è morto Salvatore Garritano

12/11/2025 | 14:20:40

È morto a 69 anni Salvatore Garritano, da tempo affetto da una leucemia cronica. L’ex attaccante ha militato in squadre come Torino, Atalanta, Bologna e Sampdoria, ed è stato tra i protagonisti dello scudetto granata del 1976.

Di seguito, il comunicato ufficiale della società granata:

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Garritano nel ricordo di Salvatore Garritano, ex calciatore granata dal 1975 al 1978. Con il Toro ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nel 1976 (determinante la sua rete contro il Milan, nella domenica del sorpasso sulla Juventus) e collezionato in totale 27 presenze e 6 gol, sfruttando nel migliore dei modi il ruolo di riserva della coppia titolare Pulici-Graziani. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio di tutto il mondo granata”.