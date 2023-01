Lutto nel mondo del calcio: è morto per un malore improvviso Patrizio Billio, tecnico delle giovanili del Milan

Lutto nel mondo del calcio. È prematuramente scomparso Patrizio Billio, ex centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Per lui tante presenze anche in Serie C, con tra le altre Sora, Massese, Pro Sesto. Ha vestito anche le maglie di Livorno, Verona, Ternana e Ravenna, oltre ad aver giocato in Scozia e Inghilterra. Da una decina d’anni Billio allenava nell’Academy del Milan in Kuwait e stava collaborando con Pietro Vierchowood per organizzare il Milan Summer Camp.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze.

Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace, Patrizio. pic.twitter.com/JEabsobhBP — AC Milan (@acmilan) January 24, 2023

Foto: twitter Milan