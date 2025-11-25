Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon, storico portiere del Milan

25/11/2025 | 10:50:16

È morto Lorenzo Buffon a Latisana, in provincia di Udine, a causa di un improvviso arresto cardiaco. A darne l’annuncio è stata la figlia Patricia. L’ex portiere, che avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre, ha militato per 10 anni nel Milan, con cui vinse quattro scudetti. Buffon ha giocato anche nella Nazionale italiana e in altre squadre, tra cui Genoa, Fiorentina e Inter, con il quale conquistò il suo quinto titolo nazionale.

Foto: Wikipedia