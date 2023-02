Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex blancos Amancio Amaro

Il Real Madrid annuncia e piange la scomparsa di Amancio Amaro. Ex bandiera in campo dei blancos (dal 1962 al 1976) e allenatore nella stagione 1984-1985. L’ex ala spagnola si è spenta all’età di 83 anni, dall’ottobre 2022 ricopriva il ruolo di presidente onorario del Real Madrid. Di seguito il comunicato del club: “Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la morte di Amancio Amaro, presidente onorario del Real Madrid e una delle grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto a sua moglie Consuelo, ai suoi figli Óscar, Belén, Amancio, Patricia, Marcos e Claudia, a suo fratello Juan Carlos, ai suoi nipoti e a tutti i suoi parenti, colleghi e persone care. Amancio è arrivato al Real Madrid nel 1962 dal Deportivo de La Coruña, e ha difeso la maglia del nostro club per quattordici stagioni, fino al 1976. È sempre stato un esempio per i tifosi del Real Madrid e per tutto il mondo dello sport. Nel 1966 vinse la Sesta Coppa dei Campioni con il Real Madrid allo stadio Heysel di Bruxelles, in una storica finale nella quale segnò il primo gol della nostra squadra battendo il Partizan Belgrado. Oltre alla Coppa dei Campioni del 1966, Amancio ha vinto 9 campionati e 3 coppe di Spagna con il Real Madrid. Da giocatore del Real Madrid, ha giocato 471 partite, segnato 155 gol ed è stato capocannoniere del campionato in due occasioni. Ha collezionato 42 presenze e ha vinto il suo primo campionato europeo con la squadra spagnola nel 1964 allo stadio Santiago Bernabéu. Amancio faceva anche parte della squadra mondiale FIFA che nel 1968 affrontò il Brasile allo stadio Maracanà. Insieme a Paco Gento, Amancio ha guidato il Real Madrid dopo cinque Coppe dei Campioni consecutive, e rappresenta i valori che hanno fatto la storia del nostro club. Come allenatore, Amancio ha realizzato la grande impresa di vincere il campionato di Seconda Divisione con il Castilla nel 1984, l’unica squadra sussidiaria di una squadra di calcio spagnola a farlo fino ad oggi. Con Amancio come allenatore si è forgiata una delle più importanti generazioni di nostrani della nostra storia: la Quinta del Buitre. Amancio Amaro è morto all’età di 83 anni. Sarà ricordato da tutti i tifosi del Real Madrid e da tutti gli appassionati di calcio come uno dei grandi miti di questo sport. Il Real Madrid porge le sue condoglianze a tutti i tifosi del Real Madrid. Riposa in pace”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid