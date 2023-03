Lutto nel mondo del calcio: è morto Just Fontaine, vanta il record di reti in una edizione del Mondiale

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto questa mattina a 89 anni la stella francese, Just Fontaine, ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale transalpina, con cui vanta il record di 21 partite e 30 gol. Classe 1933, nato in Marocco a Casablanca (all’epoca sotto il protettorato francese), fu il trascinatore assoluto dei Bleus al Mondiale del 1958, fu il grande protagonista di quel Mondiale vinto dal Brasile e si prese le scene dopo l’infortunio di Pelé. Detiene il record di gol segnati in una fase finale di una Coppa del Mondo, con 13 gol realizzati proprio in Svezia. La sua carriera da giocatore fu stroncata dagli infortuni, che però non gli hanno impedito di lasciare un segno nella storia.

Nel 2003 è stato scelto come Golden Player dalla Federazione calcistica della Francia, mentre l’anno seguente la FIFA e Pelé lo hanno incluso nella lista dei 125 migliori giocatori viventi. Se ne va a pochi mesi di distanza della stella brasiliana, che con lui in quegli anni ha condiviso i successi.

Foto: twitter L’Equipe