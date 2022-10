Lutto nel mondo del calcio: è morto Giampiero Ventrone, ex preparatore della Juve. Era nello staff di Conte

Lutto nel mondo del calcio. È morto nella notte a Napoli Giampiero Ventrone. L’ex preparatore atletico della Juventus e attualmente al Tottenham con Conte. Aveva 62 anni. Dalle prime informazioni, Ventrone sarebbe morto a causa di una leucemia fulminante, come riporta la Repubblica. La tragica notizia è iniziata a circolare nella mattina di oggi, confermata da fonti vicino al club inglese: Ventrone ha continuato a lavorare fino a qualche giorno fa insieme al suo ex calciatore e ora allenatore, Antonio Conte. Ventrone 62 anni, alle spalle una lunghissima collaborazione con la Juve, 10 anni dal 1994 al 2004 con Lippi e Ancelotti. Soprannominato il “Marine, era famoso per i suoi durissimi metodi di lavoro e per l’alta professionalità sempre dimostrata. Nato a Napoli, i funerali si svolgeranno domenica alle 15.

Da Alfre.do Pedullà e la redazione di alfredopedulla.com, giungano le condoglianze alla famiglia.

Foto: twitter Tottenham