Lutto nel mondo del calcio, è morto Claudio Garella. Vinse lo scudetto con Verona e Napoli

Lutto nel mondo del calcio. È morto Claudio Garella, mitico portiere degli anni ’80, che vinse lo scudetto con il Napoli di Maradona e il Verona di Bagnoli. L’ex calciatore è deceduto a Verona a 67 anni per problematiche cardiache in seguito a un intervento chirurgico. Il primo tricolore nel 1985 a Verona, dove Garella – soprannominato Garellik per le sue straordinarie parate con tutte le parti del corpo – fu uno dei protagonisti nella favola gialloblù scritta da Osvaldo Bagnoli. L’altro, due anni dopo, a Napoli con il fantastico Napoli di Maradona, che aveva sollecitato il suo acquisto a Ferlaino e Allodi.

Se ne va una delle figure più carismatiche. Oltre a Verona e Napoli, ha indossato le maglie di Torino, JuniorCasale, Lazio, Sampdoria, Udinese e Avellino, con cui chiuse la carriera nel 1991. Alla famiglia di Claudio Garella, agli amici, arrivino le condoglianze da parte di Alfredo Pedullà e di tutta la redazione di alfredopedulla.com.

Foto: wikipedia