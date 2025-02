Lutto nel mondo del calcio: addio a Pinto da Costa, storico presidente del Porto

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Jorge Pinto da Costa. Lo storico presidente del Porto, malato da tre anni, è morto all’età di 87 anni. “Il presidente dei presidenti”, ha scritto la squadra di Oporto sui social. Pinto da Costa è stato il numero uno del club dal 1982 al 2024, con 68 titoli vinti sotto la sua presidenza: dai successi in Patria, con 15 titoli (di cui 5 consecutivi dal 1994 al 1999) ai trionfi in Europa. In particolare la Coppa dei Campioni 1987 e la Champions League conquistata con José Mourinho nel 2004.

Foto: Instagram Porto