Lutto nel mondo del calcio: a 92 anni è morto Mario Zagallo. Ha vinto 4 Mondiali

Mario Zagallo, leggenda del calcio brasiliano e unico quattro volte campione del mondo da giocatore e poi da allenatore, è morto all’età di 92 anni. Lo si apprende dal suo account Instagram ufficiale. “È con grande tristezza che vi informiamo della morte del nostro eterno quattro volte campione del mondo Mário Jorge Lobo Zagallo”, si legge in un breve comunicato pubblicato sul social network. Soprannominato ‘Il professore’, Zagallo ha giocato un ruolo fondamentale anche in quattro dei cinque titoli mondiali vinti dalla Seleçao. Da giocatore vinse due trofei: nel 1958 in Svezia e nel 1962 in Cile. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram personale