Lutto nel calcio spagnolo, trovato il corpo senza vita di Alvaro Prieto, giocatore del Cordoba

Una triste notizia colpisce il mondo del calcio e arriva dalla Spagna. Il Cordoba ha emesso un comunicato con la notizia del ritrovamento senza del corpo del giovane giocatore Alvaro Prieto, classe 2005 che era scomparso da qualche giorno:

Il Cordoba CF è spiacente di comunicare che il nostro giocatore delle giovanili Álvaro Prieto è stato trovato senza vita.

Per espresso desiderio della famiglia, il Cordoba CF si limiterà a un comunicato istituzionale.

Noi del club desideriamo ringraziarvi per la vostra comprensione in questo momento difficile e per le espressioni di solidarietà e affetto che abbiamo ricevuto.

Riposa in pace, Álvaro

Foto: Instagram Cordoba