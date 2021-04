Lutto nel calcio inglese: è morto a 32 anni Lee Collins, capitano dello Yeovil Town

Lutto nel calcio inglese. Il difensore e capitano dello Yeovil Town, squadra di National League, 5 serie inglese, è venuto a mancare questa mattina, per cause ancora non specificate. A darne l’annuncio lo stesso club gialloverde di Yeovil tramite i profi canali ufficiali: “Tutti allo Yeovil Town Football Club sono in lutto per la perdita del capitano del club Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento. La nostra partita di domani con l’Altrincham è stata rinviata”.

Rest in peace, Lee Collins. 1988-2021 #YTFC — Yeovil Town FC (@YTFC) April 1, 2021

Foto: sito uff Yeovil Town