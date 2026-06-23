Lutto nel calcio francese: annega nel Rodano un ragazzo di 21 anni del Guingamp

23/06/2026 | 22:42:15

Lutto nel calcio francese che piange la scomparsa di Kenzo Kies, attaccante ventunenne in forza alla squadra B del Guingamp. Come riporta l’Equipe, il ragazzo è stato dichiarato morto dopo un incidente avvenuto nelle acque del fiume Rodano. Quella che doveva essere una giornata di svago insieme ad alcuni amici si è trasformata in un dramma. Secondo le prime ricostruzioni il giovane calciatore e le persone che erano con lui sarebbero stati trascinati sott’acqua dalla forte corrente del fiume, senza riuscire a tornare in superficie. Due amici sono stati tratti in salvo, il giovane attaccante no. Dramma quindi per il calcio francese.