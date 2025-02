Lutto nel calcio, è morto Piero Gonfiantini. Ha vinto 7 trofei con la Fiorentina

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto Piero Gonfiantini, ex Fiorentina, con oltre 130 presenze in maglia viola e una lunga militanza anche al Pisa. Nato a Signa il 12 giugno 1937, calciatore della Fiorentina dal 1955 al 1966, vincitore in maglia viola di ben 7 trofei: Coppa Italia 1960-61, Coppa delle Coppe 1960-61, Coppa Italia 1965-66, Mitropa Cup 1966, Coppa Amicizia Italo-Francese 1959, Coppa Amicizia Italo-Francese 1960, Coppa delle Alpi 1960. Ci lascia un grande protagonista della storia viola uno dei “Leoni di Ibrox”.

Questo il post del club sui social: “Il Presidente Commisso, la sua famiglia, la Dirigenza viola e tutta ACF Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia Gonfiantini, per la scomparsa di Piero, campione che in maglia viola ha vinto due Coppe Italia, una Mitropa Cup e la Coppa delle Coppe del 1961”.