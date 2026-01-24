Lutto nel calcio, è morto Nazareno Canuti. Vinse uno scudetto con l’Inter

24/01/2026 | 10:00:53

Lutto nel calcio italiano. E’ morto Nazareno Canuti. Il difensore, ex Inter e Milan, aveva compiuto 70 anni da pochi giorni. Canuti giocò con l’Inter dal 1975 al 1982, totalizzando 130 presenze in Serie A (ed un goal) e vincendo nella stagione 1979-1980 lo scudetto, nel 1981 un Mundialito da capitano, oltre che due Coppe Italia. Esordì il 22 giugno 1975 in coppa nazionale, contro il Bologna, nella sconfitta per 0-1 da parte della squadra del biscione. Ha poi militato nel Milan in Serie B, in prestito per una stagione, riuscendo a vincere quel campionato e riportare i rossoneri in A. Passò al Genoa nella stagione 1983-1984, per poi chiudere la carriera nel Catania e infine nella Solbiatese. Una volta chiusa l’attività agonistica, ha operato come agente di commercio e commentatore sportivo. Alla famiglia, agli amici, giungano le condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.