Lutto nel calcio: è morto Luis Galvan, campione del mondo con l’Argentina nel 1978

06/05/2025 | 11:08:41

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto Luis Galván a 77 anni dopo una polmonite. Fu titolare e giocò tutte le partite dell’Argentina nel vittorioso mondiale del ’78, disputato proprio in casa. Difensore, è stato leggenda del Talleres di Cordoba, dove resta il calciatore con più presenze nella storia del club, partecipò anche ai Mondiali del 1982, dove aveva marcato Graziani e Rossi nella sfida persa contro l’Italia.

“L’Associazione del Calcio Argentino attraverso il suo Presidente Claudio Tapia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del difensore campione del mondo con la Nazionale argentina nel 1978, Luis Galván, e porge le sue condoglianze ai familiari e ai suoi cari”, il messaggio della federazione campione del Mondo in carica.

