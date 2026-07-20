Lutto nel calcio, è morto Kevin Keegan. Ha vinto due Palloni d’Oro

20/07/2026 | 17:09:34

Il mondo del calcio piange una leggenda, in particolare il calcio inglese. E’ morto a 75 anni Kevin Keegan, che si è spento nella giornata di oggi. E’ stato attaccante, in particolare del Liverpool, è considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio, tanto da aver vinto anche due Palloni d’Oro, tra l’altro consecutivi, nel 1978 e nel 1979, e una Coppa dei Campioni con il Liverpool nel 1977. Ha vinto anche tre volte il campionato inglese e due Cope Uefa.

In Nazionale dal 1972 al 1982, collezionato 63 presenze e 21 gol, della quale è stato capitano per 31 volte. E’ stato anche allenatore, dal 2001 al 2005 ha guidato il Manchester City. Ha allenato anche l’Inghilterra nel 2000.

Alla famiglia le condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.