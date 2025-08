Lutto nel calcio: è morto Jorge Costa. Il Ds del Porto stroncato a 53 anni da un malore

05/08/2025 | 16:30:35

Lutto nel mondo del calcio. Come si apprende dal Portogallo, è morto a 53 anni Jorge Costa, leggenda e attuale direttore sportivo del Porto. L’ex capitano dei Dragões non è riuscito a superare le gravi complicazioni cardiache seguite a un arresto cardiorespiratorio che lo ha colpito in tarda mattinata mentre si trovava al centro sportivo di Olival. La notizia, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, ha gettato l’intero ambiente del Porto e i suoi tifosi in un profondo stato di shock e di lutto.

Secondo quanto riporta A Bola, la tragedia si è consumata in pochi istanti. Jorge Costa si era appena concesso per un’intervista. Poco dopo, intorno alle 12:30, ha accusato un malore e ha perso conoscenza. I primi, disperati soccorsi sono stati prestati dallo staff medico del club, incluso il dottor Nélson Puga, che ha utilizzato un defibrillatore in attesa dell’arrivo dei sanitari. Trasportato d’urgenza all’ospedale São João di Porto in condizioni gravissime, è stato ricoverato in terapia intensiva ma l’uomo non ha retto al malore ed è mancato nel primo pomeriggio.

La sua carriera da calciatore è legata a doppio filo ai successi del Porto, club con cui ha vinto tutto, inclusa la storica Champions League del 2004 sotto la guida di José Mourinho. Ha giocato anche per la Nazionale portoghese Già nel 2022, Jorge Costa aveva sofferto un infarto, dal quale si era ripreso dopo un intervento a cuore aperto. Questa volta, purtroppo, non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati. Il calcio portoghese, dopo Diogo Jota e suo fratello, a distanza di poco tempo piange un’ altra figura di spessore.

Foto: Porto