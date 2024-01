Lutto nel calcio: è morto Giuliano Musiello, ex attaccante di Juve, Roma e Genoa. Aveva 70 anni

Lutto nel mondo del calcio. È morto a Saluzzo (Cuneo), dove viveva, Giuliano Musiello, ex attaccante, tra le altre squadre, di Juve, Roma, Genoa e Avellino, con il quale vinse, ex aequo con Roberto Pruzzo, il titolo di capocannoniere della serie B, con 18 reti, nel 1975/76. Aveva 70 anni, è mancato questa mattina dopo una breve malattia.

Nato a Torviscosa, in Friuli, nel 1954, è stato attaccante negli anni ’70 in diverse squadre di Serie A e B. Cresciuto tra Spal e Atalanta, venne lanciato in Serie A nella stagione 1972/73 dai bergamaschi. Il passaggio alla Juventus, l’anno successivo, non portò ad una stagione fortunata: nella squadra allenata da Vycpalek giocò soltanto in Coppa Italia, segnando una rete in Coppa Italia, contro il Cesena. Nella Roma di Nils Liedholm giocò 2 campionati. Poi passò al Genoa, all’Hellas Verona (ancora in A, con 21 presenze e 3 gol), e al Foggia prima dell’addio al grande calcio e il trasferimenti in provincia, tra Cuneo, Novara e Savona. Chiuso con il calcio giocato, Musiello aprì una scuola calcio a Saluzzo che ancora oggi porta il suo nome.

Alla famiglia le condoglianze di Alfredo Pedullà e della famiglia.

Foto: Wikipedia