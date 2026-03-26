Lutto nel calcio: è morto Beppe Savoldi

26/03/2026 | 16:25:51

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 79 anni Giuseppe Savoldi. Attaccante di grande talento e qualità, è stato a lungo protagonista con Atalanta, Bologna e Napoli. Fece clamore il suo trasferimento, proprio al Napoli, per due miliardi delle vecchie lire a metà degli Anni Settanta. Il figlio Gianluca ha dato il triste annuncio social: “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del sul percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papa Giovanni XXIII e dell’istituto Beato Palazzolo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio”.

Alla famiglia Savoldi le più sincere affettuose condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Wikipedia