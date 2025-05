Lutto nel calcio: è morto a 68 anni Oliviero Garlini

08/05/2025 | 20:13:00

Lutto nel calcio italiano. È scomparso all’età di 68 anni, dopo una lunga malattia, Oliviero Garlini, ex attaccante tra i più rappresentativi del calcio italiano degli anni ’80. Originario di Stezzano, in provincia di Bergamo, Garlini aveva esordito in Serie A nel 1976 con la maglia del Como. Ha vestito le maglie della Lazio e dell’Inter, lasciando ovunque il segno. Nel 1987 era approdato all’ Atalanta, coronando un sogno personale di giocare per la squadra della sua città.

Alla famiglia, le condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

