Lutto Lecce: scomparso a 82 anni l’ex patron Giovanni Semeraro

Giovanni Semeraro, 82 anni, ex azionista di maggioranza del Lecce, è morto questa mattina nella Clinica Petrucciani della città salentina. Era stato ricoverato d’urgenza il 7 luglio scorso per uno scompenso cardiaco e poi trasferito in clinica. Semeraro, imprenditore, acquistò il Lecce nel 1994 affidando la presidenza a Mario Moroni. Nel giro di due anni la promozione in Serie A. Dal 2005 fino al giugno 2010 Semeraro divenne presidente, poi passò il testimone al figlio Pierandrea. Nel 2011 il definitivo passaggio di consegne. Alla famiglia Semeraro le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della nostra redazione.