Lutto in Serbia: Milovanovic morto per un malore a 41 anni durante una partita tra veterani

17/09/2025 | 13:28:41

Lutto nel mondo del calcio. La Serbia piange la scomparsa dell’ex capitano della Stella Rossa e della nazionale, Dejan Milovanovic, morto tragicamente all’età di 41 anni a seguito di un doppio infarto durante una partita del torneo dei veterani a Belgrado.

Secondo quanto riportato dai media serbi, Milovanovic sarebbe crollato in campo e nulla hanno potuto i paramedici né le successive cure in ospedale, che purtroppo non sono riuscite a salvargli la vita.

Milovanovic, che aveva concluso la sua carriera nel 2014, era una vera leggenda della Stella Rossa, avendo disputato con i colori biancorossi ben 230 partite e segnato 48 gol.

La Stella Rossa, insieme alle istituzioni serbe, sta valutando di organizzare un omaggio in onore della sua carriera e memoria, così da celebrare il suo impatto sul calcio serbo, sia a livello di club sia in ambito nazionale.