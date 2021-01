Lutto in Portogallo, l’Alverca piange Alex Apolinario. L’attaccante brasiliano si è spento a 24 anni

O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam.

Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. pic.twitter.com/arzUyICRy2

— FC Alverca (@FCAlverca) January 7, 2021