Lutto in famiglia per Nainggolan, muore la nipote: “Non riesco a crederci”

Lutto in famiglia per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha annunciato su Instagram di aver tragicamente perso la sua giovane nipote per colpa del cancro. Questo il suo messaggio: “Tesoro, mancherai a tutti noi. Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, ai fratelli e alle sorelle, a tutti. Così giovane, ancora non riesco a crederci. Ora va’ dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ancora di più”. Tra l’altro, il Ninja, da mesi sta vivendo anche battaglia di sua moglie Claudia contro questa malattia.

Foto: Cagliari Twitter