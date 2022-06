Lutto in casa Torino: è morto l’ex attaccante Omolade, aveva 39 anni

Lutto in casa Torino, questa mattina in una Peugeot a Ballarò è stato trovato senza vita l’ex attaccante granata Omolade, aveva 39 anni. Il nigeriano ha indossato la maglia granata nel 2001 fino al 2003 totalizzando 5 presenze senza nessune rete, per poi tornare dopo l’esperienza con il Novara, nel 2004 non riuscendo mai ad essere tra gli undici. Omolade come testimonia anche la famiglia, non aveva problemi di salute, ma un problema alla gamba che lo perseguitava. Un amico è andato a prenderlo per portarlo a fare degli accertamenti medici, ma l’ex attaccante ha avuto un malore e non c’è stato più nulla da fare. I carabinieri stanno indagando sulla morte, e raccogliendo la documentazione medica.

Foto: Sito ufficiale Torino