Lutto del calcio: è morto Brito, campione del mondo con il Brasile di Pelé nel 1970

12/06/2026 | 15:32:38

Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso Brito, campione del Mondo con il Brasile nel 1970.

La nota: “La Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Brito, ex difensore e campione del mondo con il Brasile ai Mondiali del 1970, morto all’età di 86 anni nella giornata di giovedì. La federazione ha rivolto le proprie condoglianze ai familiari, agli amici e ai tifosi dell’ex calciatore. Brito ci lascia come uno dei più grandi difensori della storia del calcio brasiliano. Il suo contributo alla conquista del terzo titolo mondiale nel 1970 sarà ricordato per sempre. Rendo omaggio a una vera icona del nostro Paese. La sua grinta sia d’ispirazione per i giocatori che disputeranno il prossimo Mondiale”.