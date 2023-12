Luton, il comunicato: “Lockyer resta in ospedale”

Ieri ci sono stati momenti di grande apprensione nel secondo tempo del match tra Bournemouth e il Luton, quando Lockyer è collassato in campo. Il tutto è avvenuto al 59′ della partita. Immediati i soccorsi in campo e l’interruzione della partita, con entrambe le squadre che sono rientrate nei propri spogliatoi. Il match non riprenderà. Il Luton ha comunicato che il giocatore è cosciente ed è stato portato in ospedale. Il club inglese ha comunicato: “Il nostro staff medico ha confermato che il capitano degli Hatters ha avuto un arresto cardiaco in campo, ma era reattivo quando è stato portato via in barella. Ha ricevuto ulteriori cure all’interno dello stadio, per le quali ringraziamo ancora una volta le équipe mediche di entrambe le parti. Tom è stato trasferito in ospedale, dove possiamo rassicurare i sostenitori che è stabile e che attualmente è sottoposto a ulteriori test con la sua famiglia al suo capezzale. Vorremmo ringraziare tutti per il supporto, l’interesse e i messaggi affettuosi per Locks”, ha concluso.