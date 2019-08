German Denis, in partenza da Buenos Aires per l’Italia, ci ha inviato un video in esclusiva carico di passione: “Arriviamo Reggio!”. Una grande operazione del club amaranto, curata dall’intermediario Lorenzo De Santis. Denis sarà in Calabria domani e verrà presentato dal presidente Gallo. Un colpo che sintetizza le innegabili ambizioni della nuova Reggina.